পাবনায় চোর ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

প্রকাশিত: ০৯:৪৫ এএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
পাবনার আটঘরিয়া উপজেলায় জানালা দিয়ে মোবাইল ফোন চুরির সময় চোর চক্রের একজনকে ধরে ফেলেন যুবক আসাদ। তখন চোরের এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে নিহত হন তিনি। তবে স্থানীয়রা ধাওয়া করে ওই চোর চক্রের একজনকে আটক করে পুলিশে দেয়।

বুধবার (২০ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার পারখিদিরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আটঘরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুজ্জামান।

আটক সজীব উপজেলার সোনাকান্দর গ্রামের খলিলের ছেলে। এছাড়া নিহত আসাদ ওই গ্রামের উকিল আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৯টার পর আসাদের ঘরের জানালা দিয়ে চোরের একটি দল মোবাইল ফোন চুরি করে পালাচ্ছিল। এসময় আসাদের স্ত্রী চিৎকার করলে তিনি দৌঁড়ে এসে এক চোরকে ধরে ফেলেন। তখন চোর চক্রের সদস্যরা ধারালো ছুরি দিয়ে আসাদকে এলোপাতাড়ি আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পর স্থানীয়রা ধাওয়া করে চোর দলের এক সদস্যকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় চোর-ডাকাতের উৎপাত বেড়েছে। দিনে-দুপুরে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। রাতে গরুর খামার পাহারা দিতে হচ্ছে। প্রকাশ্যে জুয়ার আসর চললেও পুলিশকে তেমন ভূমিকা নিতে দেখা যায় না। এছাড়া মাদক ব্যবসা ও সেবনসহ নানা অপরাধ বেড়েছে। ফলে সম্পদ ও নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কিত এলাকাবাসী।

আটঘরিয়া থানা পুলিশের ওসি মো. আরিফুজ্জামান বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ সচেষ্ট রয়েছে। ঘটনায় জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে। তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে। অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া চলমান।

