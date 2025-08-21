শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ফেনী ইউনিভার্সিটির ভিসির পদত্যাগ
ফেনী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. জামালউদ্দীন আহমদ পদত্যাগ করেছেন। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) নিজেই এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত কারণে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান তিনি।
এদিকে সোমবার (১৮ আগস্ট) থেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ‘শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করছেন ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধেরও ঘোষণা দিয়েছেন তারা।
জানা গেছে, স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ, নিজস্ব বাস সার্ভিস চালু, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ, মুট কোর্ট রুম স্থাপন, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় জরিমানা বন্ধ এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন দাবিতে এ আন্দোলন করেন তারা। সম্প্রতি তারা আরও দুটি নতুন দাবি যুক্ত করেছেন উপাচার্যের পদত্যাগ ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যানের পরিবর্তন।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এফএ/এএসএম