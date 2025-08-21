  2. দেশজুড়ে

ঠাকুরগাঁও

অপহরণের ৫ দিন পর আখক্ষেত থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:২১ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
অপহরণের পাঁচ দিন পর ঠাকুরগাঁওয়ে একটি আখক্ষেত থেকে মোহাম্মদ রাকিব (১৫) নামে এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার রহিমানপুর ইউনিয়নের হরিহরপুর এলাকায় স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

রাকিব রোড এলাকার মাস্টার পাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।‌

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সরোয়ারে আলম খান।

ওসি মো. সরোয়ারে আলম খান জানান, এটি প্রাথমিকভাবে হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে কিশোরের পরিবার থানায় একটি অপহরণ মামলা করে। এখন এটি হত্যা মামলা হবে।

