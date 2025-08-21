  2. দেশজুড়ে

বেলাই বিলে ফের বালু ভরাট

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কালীগঞ্জ (গাজীপুর)
প্রকাশিত: ০৩:৫১ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
বেলাই বিলে ফের বালু ভরাট

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জাংগালিয়া ইউনিয়নের বরাইয়া-দেওতলা গ্রামের মাঝামাঝি অবস্থিত বেলাই বিলের শাখা বিলে ফের শুরু হয়েছে বালু ভরাট কার্যক্রম। দীর্ঘদিন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ থাকার পর হঠাৎ করে রাতের আঁধারে পুনরায় ভরাট শুরু করায় স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, প্রশাসনের কড়াকড়িতে প্রায় কয়েক মাস ধরে বন্ধ ছিল বালু ভরাট। সম্প্রতি আবারও নতুন কৌশলে ভরাট শুরু করেছে প্রভাবশালীরা। দিনের বেলায় পুরো এলাকাই ফাঁকা রাখা হয়—বালু কাটার মেশিন, ভেকু কিংবা ড্রাম ট্রাকের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না। কিন্তু রাত ১০টার পর থেকেই শুরু হয় ড্রেসিং ও ভরাটের কাজ। ভোর রাত পর্যন্ত চলে এ কার্যক্রম।

বেলাই বিলে ফের বালু ভরাট

এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রতি রাতে অতিরিক্ত বালু বোঝাই ড্রাম ট্রাক চলাচলের কারণে ভেঙে যাচ্ছে গ্রামীণ ছোট ছোট সড়কগুলো। বহু কষ্টে তৈরি হওয়া এ সড়কগুলো এখন মরণফাঁদে পরিণত হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষি জমি ও পরিবেশ ধ্বংসের শঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

একজন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী বলেন, এ রাস্তা বানাতে আমাদের অনেক ভোগান্তি সহ্য করতে হয়েছে। এখন রাতের পর রাত ড্রাম ট্রাক চলাচলে সড়ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফসলি জমিও হারানোর পথে। প্রশাসন যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়, ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিণতি হবে।

বেলাই বিলে ফের বালু ভরাট

স্থানীয়রা মনে করছেন, প্রশাসনের নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপ ছাড়া রাতের আঁধারে চলা এই বালু ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তনিমা আফ্রাদ জানান, বালু ভরাটের বিষয়ে এসিল্যান্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আব্দুর রহমান আরমান/এএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।