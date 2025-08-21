  2. দেশজুড়ে

কেজি স্কুলে দুই শিক্ষার্থীর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৪:৩৩ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
বগুড়ার ধুনট উপজেলায় সোনাহাটা দি নিউ আই ওপেনার কেজি স্কুলের শ্রেণিকক্ষে দুই শিক্ষার্থীর আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। ওই কেজি স্কুলে নার্সারি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিনোদন ডটকম নামে একটি ফেসবুক আইডিতে ১৪ সেকেন্ডের ভিডিওটি পোস্ট করা হয়। এরপরই তা ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে দেখা যায়, কেজি স্কুলের একটি শ্রেণিকক্ষে দুজন ছাত্রী ও একজন ছাত্র রয়েছে। সেখানে একটি বেঞ্চে বসে একজন ছাত্র একজন ছাত্রীকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে। অন্য ছাত্রী পাশে বসে তা দেখছে।

এ বিষয়ে সোনাহাটা দি নিউ আই ওপেনার কেজি স্কুলের পরিচালক শাহ আলম বলেন, ‌‘বিষয়টি আমিও ফেসবুকে দেখেছি। পুলিশকে ঘটনাটি অবগত করা হয়েছে। আপিত্তকর ওই ভিডিও দেখে ঘটনার সঙ্গে জড়িতে শিক্ষার্থীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। তাদের শনাক্ত করা গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম বলেন, বিষয়টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে মৌখিকভাবে জানিয়েছে। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধুনট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খৃষ্টফার হিমেল রিছিল বলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

