  2. দেশজুড়ে

সাতক্ষীরায় পরীক্ষার হলে কলেজছাত্রীর মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
সাতক্ষীরায় পরীক্ষার হলে কলেজছাত্রীর মৃত্যু

পরীক্ষার হলে সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শরিফা আক্তার লিপি মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে কলেজে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শরিফা আক্তার লিপি সাতক্ষীরা সদরের মাছখোলা এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের মেয়ে।

সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবুল হাশেম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আমাদের ছাত্রী শরিফা আক্তার লিপির আকস্মিক মৃত্যুতে কলেজ পরিবার শোকাহত। আমি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং সবার কাছে তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কামনা করছি।

আগামী রোববার (২৪ আগস্ট) বাদ জোহর সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ মসজিদে মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এ দোয়া মাহফিলে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

আহসানুর রহমান রাজীব/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।