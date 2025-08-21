  2. দেশজুড়ে

ডিসি সারওয়ার

আর একটি পাথরও যেন চুরি না হয় সে ব্যবস্থা করা হবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
কোম্পানীগঞ্জে সাদা পাথর থেকে যেন আর একটিও পাথর চুরি না হয় সেই ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন সিলেটে নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাদা পাথর পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি সাদা পাথরের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত স্থান পরিদর্শন করেন। একই সময়ে পাথর প্রতিস্থাপনের কাজও ঘুরে ঘুরে দেখেন তিনি।

পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সাদা পাথর থেকে যাতে আর একটি পাথরও চুরি না হয় সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাদা পাথরকে আগের রূপে ফিরিয়ে আনতে যা যা করা দরকার করা হবে।

তিনি আরও বলেন, কারা লুটের সঙ্গে জড়িত, কেন এবং কীভাবে হয়েছে সেগুলোও পর্যালোচনা করা হবে।

কোনো চাপ অনুভব করছেন কি না এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, জনগণ আমাদের শক্তি। ইতিমধ্যে জনগণ এই লুটের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

আহমেদ জামিল/এএইচ/জিকেএস

