চোরাই ফোন উদ্ধারের পর ব্যবসায়ীকে ফেরত, দুই পুলিশ ক্লোজড

চোরাই ফোন উদ্ধারের পর ব্যবসায়ীকে ফেরত, দুই পুলিশ ক্লোজড
যশোরে চোরাই ফোন উদ্ধারের পর ব্যবসায়ীকে ফেরত দেওয়ার ঘটনায় ঝিকরগাছার থানার দুই পুলিশ সদস্যকে পুলিশ লাইনসে ক্লোজ (সংযুক্ত) করা হয়েছে।
ভারতীয় মোবাইল আটক করে তা ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত দুই পুলিশ কর্মকর্তা হচ্ছেন ঝিকরগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজু ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ওয়ালিদ।
ঝিকরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর মোহাম্মদ গাজী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, গত ১৫ আগস্ট ঝিকরগাছার নাভারণ পুরাতন বাজারের ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামের দোকানে অভিযান চালায় শার্শা ও ঝিকরগাছা থানা পুলিশ। এসময় দোকানে তল্লাশি করে ৫৩টি ভারতীয় চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় নেতা লেন্টু হাজির মধ্যস্থতায় পুলিশ মোটা অংকের টাকা ও দুটি ফোন নিয়ে সাইফুলকে ছেড়ে দেয় এবং উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দিয়ে যায়।
রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ‘ক’ সার্কেলের নেতৃত্বে ঝিকরগাছার নাভারণ পুরাতন বাজারের সাইফুলের মোবাইলের দোকানে অভিযান চালায় ডিবি পুলিশ। এসময় সাইফুল ইসলামকে আটক ও তার স্বীকারোক্তিতে বাড়ি থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৪৪টি ভারতীয় চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে আটক সাইফুলকে আদালতে সোপর্দ করা হলে ভারতীয় চোরাই ফোন বিক্রির কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেন তিনি।
যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আবুল বাসার বলেন, ক্লোজ করার সংবাদ আমার কাছে নেই। তবে তাদের কারণ দর্শানো নোটিশ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে অভিযুক্ত দুই পুলিশ সদস্যদের মধ্যে এসআই রাজুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘শুনেছি আমরা দুজনই পুলিশ লাইনসে ক্লোজ হয়েছি।’
মিলন রহমান/এসআর/জেআইএম