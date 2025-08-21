সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নিরাপত্তা মহড়া

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নিরাপত্তা মহড়া
নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নিরাপত্তা মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে প্রথমবারের মতো বিমানবন্দরে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।
সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক বাহাউদ্দিন জাকারিয়া জানান, বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান, যাত্রীদের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি বিমানবন্দরে বোমাসদৃশ বস্তু অনুমিত হলে সেটি নিষ্ক্রিয় করার বিভিন্ন কৌশলের ওপর অনুশীলনের নিমিত্তে এ মহড়ার আয়োজন করা হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক বলেন, এ ধরনের মহড়া কেবল দুর্বলতা শনাক্ত করতে নয় বরং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যাত্রীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
