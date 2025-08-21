  2. দেশজুড়ে

তিন মাদক কারবারির পায়ুপথে মিললো সাড়ে ৫ হাজার ইয়াবা

প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
‎টেকনাফ থেকে লক্ষ্মীপুরে পায়ুপথে ইয়াবা বহনকালে তিন মাদক কারবারিকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এসময় পায়ুপথ থেকে উদ্ধার করা হয় সাড়ে পাঁচ হাজার ইয়াবা।

‎বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে আটকদের সদর মডেল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগে ভোরে অভিযান চালিয়ে শহরের উত্তর তেমুহনী থেকে তাদের আটক করা হয়।

‎তারা হলেন, কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের নোয়াখালী পাড়া গ্রামের সৈয়দ আহম্মদের ছেলে মো. নুরুল আফছার (২২), একই গ্রামের শাহ আলমের ছেলে মো. আব্দুল্লাহ (২৬) ও মৃত সৈয়দ আহম্মদের ছেলে আব্দুস শুকুর (৪০)।

জেলা ‎মাদকদ্রব্য কার্যালয় সূত্র জানায়, গোপন সংবাদ ও মোবাইল ট্রেকিংয়ের মাধ্যমে ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে শাহী পরিবহনের একটি বাস থেকে তিনজনকে আটক করা হয়। পরে এক্স-রে পরীক্ষার মাধ্যমে আফসার ও আব্দুল্লাহর পায়ুপথ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। অপর আটক শুকুর তাদের সহযোগী ছিলেন।

‎লক্ষ্মীপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মাদ শরীফ বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে সদর থানায় মাদক আইনে মামলা করা হয়েছে। পরে তাদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

