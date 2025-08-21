তিন মাদক কারবারির পায়ুপথে মিললো সাড়ে ৫ হাজার ইয়াবা

তিন মাদক কারবারির পায়ুপথে মিললো সাড়ে ৫ হাজার ইয়াবা
টেকনাফ থেকে লক্ষ্মীপুরে পায়ুপথে ইয়াবা বহনকালে তিন মাদক কারবারিকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এসময় পায়ুপথ থেকে উদ্ধার করা হয় সাড়ে পাঁচ হাজার ইয়াবা।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে আটকদের সদর মডেল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগে ভোরে অভিযান চালিয়ে শহরের উত্তর তেমুহনী থেকে তাদের আটক করা হয়।
তারা হলেন, কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের নোয়াখালী পাড়া গ্রামের সৈয়দ আহম্মদের ছেলে মো. নুরুল আফছার (২২), একই গ্রামের শাহ আলমের ছেলে মো. আব্দুল্লাহ (২৬) ও মৃত সৈয়দ আহম্মদের ছেলে আব্দুস শুকুর (৪০)।
জেলা মাদকদ্রব্য কার্যালয় সূত্র জানায়, গোপন সংবাদ ও মোবাইল ট্রেকিংয়ের মাধ্যমে ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে শাহী পরিবহনের একটি বাস থেকে তিনজনকে আটক করা হয়। পরে এক্স-রে পরীক্ষার মাধ্যমে আফসার ও আব্দুল্লাহর পায়ুপথ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। অপর আটক শুকুর তাদের সহযোগী ছিলেন।
লক্ষ্মীপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মাদ শরীফ বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে সদর থানায় মাদক আইনে মামলা করা হয়েছে। পরে তাদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
