ঠাকুরগাঁও সীমান্ত থেকে চার বাংলাদেশি আটক
ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল সীমান্ত থেকে চার বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার ধর্মগড় ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।।
স্থানীয়রা জানায়, সীমান্তের ৩০০-৪০০ গজ ভারতীয় অভ্যন্তরে গরুর ঘাস কাটতে যান কয়েকজন বাংলাদেশি। ফেরার পথে ডাঙ্গীপাড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় তাদের আটক করে বিজিবি।
আটকরা হলেন, জেলার হরিপুর উপজেলার মারাধার গ্রামের মৃত ইসমাইলের ছেলে মো. ইলিয়াস আলী (৭২), মৃত ছইব আলীর ছেলে মো. আব্দুর রাজ্জাক (৫৫), ওয়াজুল হকের ছেলে মো. কামাল হোসেন (৩৫) ও মো. দেলোয়ার হোসেনের ছেলে মো. বাদশা মিয়া (৩২)।
৫০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. তানজীর আহম্মদ জানান, ‘আটকরা সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে তার কাটার কাছে চলে গিয়েছিল। তবে তারা ঘাস কাটার জন্য নাকি অন্য কোনো কারণে গিয়েছিল সেটি নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। অনেকে ঘাস কাটার কথা বলে বস্তায় করে বিভিন্ন মাদক নিয়ে আসেন। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের থানায় পাঠানো হয়েছে।
তানভীর হাসান তানু/আরএইচ/জেআইএম