পঞ্চগড়ে সীমান্ত দিয়ে পাঁচ বাংলাদেশি নারীকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে পাঁচ বাংলাদেশি নারীকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাংলাবান্ধা সীমান্তের জিরো লাইলে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন জানায়, বিএসএফের দেওয়া তথ্য যাচাই করে ভারতের অভ্যন্তরে আটক পাঁচ নারীর বাংলাদেশি পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত আনা হয়। তারা হলেন, জেসমিন সুলতানা (৩৬), পারভীন খাতুন (৩৮), শিরিনা পারভীন (৩২), আমিনা আক্তার (৪০) ও মোছা. লাবনী আক্তার (৩০)। তারা এক বছর আগে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং সেখানে বাসাবাড়ি ও পার্লারের কাজ করে বসবাস করছিলেন।

পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে কর্নেল মনিরুল ইসলাম বলেন, পাঁচ নারীকে বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত দিয়েছে। তাদের তেঁতুলিয়া থানা পুলিশের মাধ্যমে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

তেঁতুলিয়া থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) নজির হোসেন বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। এছাড়া বিজিবির পক্ষ থেকে আটকদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে তিন মাসে ১২ দফায় পঞ্চগড়ের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে নারী, শিশুসহ ১৮৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে জোর করে (পুশইন) বাংলাদেশে পাঠায় বিএসএফ।

