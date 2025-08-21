রাজশাহী মেডিকেলে একদিনে দুই ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত দুই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) তাদের মৃত্যু হয়।
মৃতরা হলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার ফতেপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. আইয়ুব (২৫) ও রাজশাহীর শিরোইল মোল্লামিল এলাকার বাসিন্দা রাফিয়া বেগম (৫৫)।
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টার ডেঙ্গু প্রতিবেদনে জানানো হয়, আইয়ুব ১৯ তারিখে হাসপাতালের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে ২০ তারিখ তাকে আইসিইউতে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
অপরদিকে রাফিয়া ডেঙ্গু নিয়ে ১৭ আগস্ট হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে সেখান থেকে ১৮ তারিখ তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাফিয়া ভোর সাড়ে ৪টার দিকে মারা যান।
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডা. শংকর কুমার বিশ্বাস জানান, বর্তমানে রামেক হাসপাতালে ১৭ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন। এদের মধ্যে পুরুষ ৯ জন, মহিলা ৬ জন ও শিশু দুজন। এদের মধ্যে ১৬ জন স্থানীয় রোগী। একজন ঢাকার রোগী আছেন। চলতি মৌসুমে ৩৮৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষ ২২৬ জন, নারী ১১৪ জন ও শিশু ৪৭ জন। চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন ৩৬৪ জন। এ মৌসুমে মারা গেছেন ছয়জন।
