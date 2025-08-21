আগে সংবিধান সংশোধন, তারপর জাতীয় নির্বাচন: আখতার হোসেন

আগে সংবিধান সংশোধন, তারপর জাতীয় নির্বাচন: আখতার হোসেন
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছে গণসংযোগ করার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবি জানান।
আখতার হোসেন বলেন, ‘আমরা চাই গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে তারপর জাতীয় নির্বাচন। কিন্তু অনেকেই শুধু চায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এসব বিষয় নিয়ে সরকারকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। যাতে গণপরিষদ নির্বাচনের আয়োজনটা সরকার সঠিক সময়ে করতে পারে।’
এনসিপির কেন্দ্রীয় এই নেতা বলেন, ‘যে কোনো সমাজে যখন জনগণের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন ঘটে, নতুন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব যখন ঘটে, তখন সেখানে গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো তৈরিতে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে একটা নতুন সংবিধানের বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। এজন্য নতুন সংবিধানের বাস্তবায়নের কথা বলেছি অনেক আগে থেকেই। সরকার যে কোনো সময় গণপরিষদ নির্বাচনের আয়োজন করতে পারে। তাহলে আমরা সরকারের সেই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবো।’
আখতার হোসেন বলেন, ‘দেশের সংবিধান, বিচার বিভাগ, প্রশাসন—প্রত্যেকটা জায়গায় যে সংস্কারগুলো প্রয়োজন, সেসব নিয়ে অনেকগুলো আলাপ-আলোচনা তৈরি হয়েছে। এসব দাবির পক্ষে জনমত প্রতিষ্ঠা করতেই মাঠে কাজ করছে এনসিপি। আমাদের বার্তা আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। খুব কম সময়ের মধ্যেই আমরা দেশব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।’
জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচনের জন্য সরকার যে সময়সীমা দিয়েছে সে সময়ে নির্বাচন করতে পারে। তবে তার আগে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা, বিচারকে দৃশ্যমান পর্যায়ে উন্নীত করা, মাঠ পর্যায়ের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। যতদ্রুত সরকার এসব নিশ্চিত করতে পারবে ততদ্রুত নির্বাচন করতে পারবে, অন্যথায় নয়।’
এসময় এনসিপির মহানগর কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আলমগীর নয়ন, জেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী এন আই সুমনসহ রংপুর জেলা ও মহানগর এনসিপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জিতু কবীর/এসআর