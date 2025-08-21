সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় বাবাকে কুপিয়ে জখম

সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় বাবাকে কুপিয়ে জখম
গাজীপুরের টঙ্গীতে সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় বাবাকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে দুই ছেলের বিরুদ্ধে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে টঙ্গীর খরতৈল ব্যাংকপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত দুই ছেলে হচ্ছে দ্বীন ইসলাম ও মাহবুব। আহত খোরশেদ আলম (৬৫) ওই এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে খোরশেদের মাদকাসক্ত দুই ছেলে মাহবুব ও দ্বীন ইসলাম সম্পত্তি লিখে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে আসছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে জমি লিখে দেওয়া নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দ্বীন ইসলাম (৩৮) ও মাহবুব (৪০) ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবা খোরশেদকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেন। পরে স্থানীয়রা তাকে টঙ্গী আহসানউল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।
টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইস্কান্দার হাবিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন।
আমিনুল ইসলাম/এসআর