সারাদেশ ডাকসুর দিকে তাকিয়ে: এ্যানি
রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনে তারেক রহমান যেটা চাচ্ছেন, যেটা চেয়েছেন, ডাকসুর ভিপি সেটা দিতে সক্ষম বলে আমি বিশ্বাস করি। সারা বাংলাদেশ আজকে ডাকসুর দিকে তাকিয়ে আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।
তিনি বলেন, আজকে ডাকসুতে নির্বাচন চলতেছে। ভিপি হিসেবে মনোনীত আবিদ, দেখেন আন্দোলন সংগ্রামে তার ভূমিকা কি ছিল। প্রত্যেকটা বক্তব্য, প্রত্যেকটা মিছিল-মিটিং-নেতৃত্ব এবং আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নতুন নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য আল্লাহ আমাদের ছাত্র নেতৃত্ব তৈরি করে দিয়েছেন। এটা বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে আমি মনে করি। ডাকসুকে আমাদের জিতিয়ে আনতে হবে। সেজন্য আমাদের এখন থেকে কাজ শুরু করতে হবে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়ন বিএনপির প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ইছাপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ আয়োজন করা হয়।
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, গণতন্ত্রের জন্য আমরা লড়াই করেছি দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে। খালেদা জিয়া আজকে যত অসুস্থ হোক, এখনো তিনি আছেন। তার থেকে আমরা মনোবল পাই, সাহস পাই, হিম্মত পাই। আগামী দিনে যে নির্বাচনটা হবে, যে জনগণের সরকার গঠন হবে, ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সেই সরকারের নেতৃত্ব দেবে। তারেক রহমান দেশে ফিরে আসবেন, এ নির্বাচন করবেন, করাবেন এবং বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে আমাদের কঠিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট হাসিবুর রহমান, বাফুফের সহসভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি, বিএলডিপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম ও কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি ইমাম হোসেন প্রমুখ।
কাজল কায়েস/জেএইচ