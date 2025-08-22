মেহেরপুর সীমান্ত থেকে বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ
মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর সীমান্ত থেকে ইকবাল হোসেন (৪৫) নামে এক কৃষককে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে ভারতের সীমানায় অনুপ্রবেশের অপরাধে তাকে ধরে নিয়ে যায় ৫৬ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা। ইকবাল হোসেন কুতুবপুর গ্রামের মৃত জারাফত মণ্ডলের ছেলে।
ইকবালের স্ত্রী ফেরদৌসি আরা জানান, দুপুরে মাঠ থেকে ধান লাগানোর কাজ করে বাড়িতে আসেন তিনি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে গরুর জন্য ঘাস কাটতে যান। ঘাস কাটতে কাটতে ভারতীয় সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে ইকবাল হোসেন। এসময় ভারতীয় বিএসএফ সদস্যরা তাকে আটক করে বেধড়ক মারধর শুরু করে। এখনও পর্যন্ত তাকে ফেরত দেয়নি বিএসএফ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভারতীয় সীমানায় অনুপ্রবেশের অপরাধে তাকে ধরে মারতে মারতে বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। বিজিবি পতাকা বৈঠকের ডাক দিলেও বিএসএফ তাতে সাড়া দেয়নি। শুক্রবার সকালে পতাকা বৈঠক হলে ইকবালকে ফেরতের আশা করছেন এলাকার লোকজন।
কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবির আওতাধীন এলাকা মেহেরপুরের কুতুবপুর সীমান্ত। এর সীমান্ত পাহারার দায়িত্বরত বিজিবি কাথুলী কোম্পানি কমান্ডারের মোবাইল ফোনে কয়েকবার কল দিলেও কোনো সাড়া মেলেনি।
আসিফ ইকবাল/জেএইচ