রেজাউল করীম

পিআর পদ্ধতিতে সব রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ হয়

প্রকাশিত: ০৬:৩৬ এএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
বক্তব্য দিচ্ছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংস্কার হলো নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার। আগে ৩০ শতাংশ ভোটে নির্বাচিতরা দেশ শাসন করেছে আর ৭০ শতাংশ পার্সেন্ট ভোটের কোন মূল্যায়ন হয়নি। আর পিআর পদ্ধতিতে সব ভোটারের মূল্যায়ন হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ হয়।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে লাকসামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ'র ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কুমিল্লার দক্ষিণ জেলার আয়োজিত ছাত্রসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

রেজাউল করীম বলেন, মুহাম্মাদ (সা.) সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী। এর স্বীকৃতি শুধু মুসলিমরা নয়; বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজাতিরাও এই স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ রাসুল (সা.) এর আদর্শকে ধারণ করে সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করে পথ চলে। আমরা রাজনীতি করি মানুষের কল্যাণের জন্য। বিগত ৫৩ বছরে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে তাতে এদেশের মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়নি। বরং কালো টাকার দৌরাত্ম্য, পেশী শক্তির কারণে দিনের ভোট রাতে হয়েছে। যেনতেনভাবে নির্বাচন হয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে সব উত্থান-পতনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে ছাত্ররা। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান। এ দেশে পুনরায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুন-ধর্ষণ ছাত্র-জনতা আর মেনে নিবে না। ৫ আগস্টের পর যারা এসব অপকর্ম করেছে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

এ সময় ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুনতাছির আহমাদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য আলহাজ সেলিম মাহমুদ, কুমিল্লা জেলা দক্ষিণ শাখার সভাপতি মুফতি শামসুদ্দোহা আশরাফী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার সেক্রেটারি ড. সৈয়দ একেএম সরওয়ার সিদ্দিকি, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও লাকসাম পৌরসভার সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী মাওলানা মুহাম্মাদ মোরশেদুল আলম, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (কুমিল্লা বিভাগ) নেছার উদ্দিন সুমন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় আলিয়া মাদরাসা সম্পাদক রশীদ আহমাদ রায়হান প্রমুখ।

