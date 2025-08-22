মা-ছেলের ভিক্ষায় জমানো চিকিৎসার টাকা চুরি, গ্রেফতার ২

মা-ছেলের ভিক্ষায় জমানো চিকিৎসার টাকা চুরি, গ্রেফতার ২
চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় এক ভিক্ষুকের ঘর থেকে চুরির অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) গভীর রাতে জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ বাজারের মদনবাবুর মোড় এলাকা থেকে অভিযুক্তদের আটক করে পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলেন- আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালার দবিরুর রহমানের ছেলে রাশেদুল ইসলাম রঞ্জু (৩৮) ও একই এলাকার মৃত খলিল হোসেনের ছেলে ভোলা হোসেন (৩৫)।
পুলিশ জানায়, জেহালার মুন্সিগঞ্জ রেল স্টেশন সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত ঘরে ভিক্ষুক জোসনা খাতুন (৬৮) ও তার প্রতিবন্ধী ছেলে বসবাস করেন। গত ১৭ আগস্ট রাতে জোসনা খাতুনের ও তার ছেলে বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের তালা ভাঙা। ভিক্ষার টিনে রাখা চিকিৎসার জন্য ভিক্ষা করে জমানো ৫০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। পরে পুলিশকে জানালে অভিযান চালিয়ে ২৯ হাজার ৮০ টাকা উদ্ধারসহ দুজনকে আটক করা হয়। বাকি টাকা উদ্ধারে তৎপরতা চলছে বলে জানা গেছে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, দুজন আটক হয়েছেন। অসহায় ভিক্ষুকের টাকা উদ্ধারে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি ও দ্রুততম সময়ে টাকা ফেরত দিতে পেরেছি।
দ্রুততম সময়ে ভিক্ষুকের পাশে দাঁড়ানোয় পুলিশের প্রশংসা করেন স্থানীয়রা।
হুসাইন মালিক/এমএন/এমএস