  2. দেশজুড়ে

নির্বাচনে কালো টাকা-সন্ত্রাস ছড়ানোর পথ বন্ধ করতে হবে: শাহজাহান

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৯:২১ এএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, নির্বাচনের আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দিয়ে কালো টাকা ও সন্ত্রাস ছড়ানোর পথ বন্ধ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মিঠাছরা বাজারের শাশা কমিউনিটি সেন্টারে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট সাইফুর রহমানের সমর্থনে সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

মো. শাহজাহান আরও বলেন, অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান একজন ইন্টারন্যাশনাল পার্সোনালিটি। তার সারা দুনিয়ার সঙ্গে কনেক্টিভিটি আছে। একদল তাদের ভয় দেখায়, তারা যেভাবে চায় সেভাবে যেনতেন একটি নির্বাচন দেওয়ার জন্য। চাঁদাবাজদের হাতে বাংলাদেশের নেতৃত্ব এদেশের মানুষ আর তুলে দিবে না। নির্বাচনে দেশি-বিদেশি যত ষড়যন্ত্র হবে সব ষড়যন্ত্র আমরা মোকাবেলা করবো ইনশাল্লাহ।

সমাবেশ নির্বাচন আসন পরিচালক অধ্যক্ষ নুর নবীর সভাপতিত্বে ও মিরসরাই উপজেলা জামায়াতের আমির নুরুল কবিরের সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট সাইফুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক আহসান উল্লাহ ভুঁইয়া। এসময় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের নেতারা বক্তব্য রাখেন।

এম মাঈন উদ্দিন/এমএন/এমএস

