জাফলংয়ে পাথর লুটের মামলায় দুই শ্রমিক গ্রেফতার

জাফলংয়ে পাথর লুটের মামলায় দুই শ্রমিক গ্রেফতার
সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং থেকে পাথর লুটের মামলায় দুই শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে গোয়াইনঘাট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. কবির হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতাররা হলেন- উপজেলার জাফলংয়ের মামার বাজার এলাকার মৃত শহিদ মিয়ার ছেলে আফজল হোসেন ও লাখেরপাড় গ্রামের মন্তাজ মিয়ার ছেলে জাবেদ আহমদ।
এর আগে জাফলং থেকে পাথর লুটের ঘটনায় গত সোমবার (১৮ আগস্ট) ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা আব্দুল মুনায়েম বাদী হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় ১০০-১৫০ জনকে আসামি করে গোয়াইনঘাট থানায় মামলা করেন।
গোয়াইনঘাট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. কবির হোসেন বলেন, পাথর লুটের ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে। পরে তাদের পাথর লুটের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতার দুজন দীর্ঘদিন ধরে পাথর চুরির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
