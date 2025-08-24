  2. দেশজুড়ে

দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লালমনিরহাট
প্রকাশিত: ০৮:২২ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।

রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের মোকাদ্দেসনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার নয়নখোলা ডাঙ্গারহাট এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে সবুজ (২৬) ও একই এলাকার ফাহিম (২৬)।

আহত সোহাগ (২৭) বর্তমানে হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দোয়ানী ব্রিজ এলাকা থেকে বড়খাতা অভিমুখী একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে থাকা গাছে সজোরে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই দুই আরোহীর মৃত্যু হয়। আহত সোহাগকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

হাতীবান্ধা হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাইদ চৌধুরী বলেন, মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মহসীন ইসলাম শাওন/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।