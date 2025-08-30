গাইবান্ধায় গণঅধিকার পরিষদের মিছিলে পুলিশের বাধা

গাইবান্ধায় গণঅধিকার পরিষদের মিছিলে পুলিশের বাধা
গাইবান্ধায় গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ মিছিলে বাধা দিয়েছে পুলিশ। নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে স্টেশন রোডে দিকে যাওয়ার সময় পুলিশি বাধার মুখে পড়েন। পরে নেতাকর্মীরা সেখানে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। সেখানে পুলিশ সদস্যদের ব্যাপক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেছে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে দুপুর ১টার দিকে পুলিশি বাধায় সামনে এগুতে না পেরে সেখানেই অবস্থান নিয়েছেন নেতাকর্মীরা। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নেতাকর্মীরা অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন।
এদিকে গণঅধিকার পরিষদের কর্মসূচি ঘিরে জেলা শহরের জাতীয় পার্টির অফিসের সামনে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে।
পুলিশ সদস্যরা বলছেন, শুক্রবার নুরের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র আমাদের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাতে জাতীয় পার্টির অফিসের কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে না পারে। এজন্য আমরা সতর্কতার সঙ্গে কঠোর অবস্থানে আছি।
গাইবান্ধা জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি শামছুজ্জামান সিদ্দিকী মামুন বলেন, পুলিশ এখনও স্বৈরাচার হাসিনা ও তার দোসর জাতীয় পার্টির হয়ে কাজ করছে। আজকের কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিয়ে ম্যাসেজ ক্লিয়ার করলো। কয়েকদিন আগেই যে পুলিশরা বলছিল তিনি হাসিনার বৈষম্যের শিকার কিন্তু তাদের আচরণে অনেক কিছু আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। আজকের কর্মসূচিতে বাধা দিয়ে পুলিশ প্রমাণ করলো জুলাই আন্দোলনে আহতরা আগামী দিনে বাংলাদেশে নিরাপদ না।
এ বিষয়ে গাইবান্ধা পুলিশ সুপার এঞ্জেলা নিশাতের ব্যবহৃত সরকারি মোবাইল নম্বরে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।
