  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাগর, সেক্রেটারি মাসুম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
চুয়াডাঙ্গা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাগর, সেক্রেটারি মাসুম

ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার ২০২৬ সেশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মো. সাগর আহমেদ এবং সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছেন হাফেজ মাসুম বিল্লাহ।

বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা শহরের ডিসি কোর্ট সংলগ্ন জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই নতুন কমিটির সেট-আপ সম্পন্ন হয়।

নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি সাগর আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক মহিবুর রহমান মুহিব।

এসময় নবনির্বাচিত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। যুব সমাজকে সব ধরনের অনৈতিক ও ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে এনে একটি সুন্দর চুয়াডাঙ্গা জেলা গড়ে তুলতে হবে।

সভায় সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার, শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষা এবং নৈতিক মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন মহিবুর রহমান মুহিব।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইউসুব আলী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান জোয়ার্দার, হাফেজ বিলাল হুসাইন, মাহফুজুর রহমান ও মহসিন এমদাদুল্লাহ জামেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা পৌর আমির হাসিবুল ইসলাম, জেলা অর্থ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা সাহিত্য সম্পাদক আবু রায়হানসহ বিভিন্ন থানা পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতারা।

হুসাইন মালিক/কেএইচকে/জেআইএম

