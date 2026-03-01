  2. জাতীয়

যানজটে কর্মদিবস শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ এএম, ০১ মার্চ ২০২৬
রাজধানীর সড়কে সকাল সকাল গাড়ির চাপ লক্ষ্য করা গেছে/ছবি জাগো নিউজ

পবিত্র মাহে রমজান মাস চলছে। মাসটিকে ঘিরে সরকারি অফিস, আদালত ও ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনার নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করেছে সরকার। সরকার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে অফিস আদালত চলছে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।

সরকার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী, সাপ্তাহিক প্রথম কর্মদিবস শনিবার অফিস শুরুর আগেই রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে দেখা দিয়েছে যানজট।

রোববার (১ মার্চ) রাজধানীর কল্যাণপুর, শ্যামলী, কলেজগেট, আসাদগেট ও ধানমন্ডি এলাকায় ধীরগতির যান চলাচল লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও গুগল ম্যাপে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যানজটের এমন চিত্র দেখা গেছে।

কল্যাণপুর থেকে শ্যামলী পর্যন্ত সড়কে বাস ও ব্যক্তিগত গাড়ির দীর্ঘ সারি। কলেজগেট ও আসাদগেট এলাকায়ও গাড়ির জটলা। ধীর গতিতে চলছে যানবাহন। থেমে থেমে ঘুরছে গাড়ির চাকা। ফলে রমজান মাসের রোজাদার অফিসগামী মানুষের চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ।

এসময় যানজট নিরসনে ট্রাফিক সদস্যদের দ্বায়িত্ব পালন করতেও দেখা গেছে।

গুগল ম্যাপের ট্রাফিক আপডেটেও সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে লাল সংকেত দেখা যায়, যা ভারী যানজটের ইঙ্গিত দেয়।

এদিকে, পরিবহন শ্রমিকরা বলছেন, রমজানে অফিস সময় পরিবর্তনের কারণে সবাই একই সময়ে অফিসের উদেশ্যে রওয়ানা হওয়া সড়কে চাপ বেড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।

সড়কে এই সময়ে এত যানজটের কারণ জানতে চাইলে আলিফ পরিবহনের চালকের সহকারী রিফাত বলেন, রোজার কারণে সবার অফিস টাইম আগানোর কারণে সবাই একসঙ্গে অফিসে যাওয়ার জন্য বের হয়। তাই এত যানজট।

