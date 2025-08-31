  2. দেশজুড়ে

নাটোরে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে একজন নিহত

প্রকাশিত: ০১:৫৫ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
নাটোরে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে নবীর আলী নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের নেপালদীঘি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় নাটোর থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করা হয়েছে।

নিহত নবীর আলী (৫৫) রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার বাসিন্দা ও নাটোর সদর উপজেলার ইসলাবাড়ী এলাকার আতাহার আলীর জামাই।

স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাতে নেপালদীঘি গ্রামের মাদরাসা মাঠে নবীর আলীর গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় আটক করে এলাকাবাসী। এসময় তাকে চোর সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে ফেলে রেখে যায়। পরে ঘটনাস্থলেই মারা যান নবীর আলী। সংবাদ পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নাটোর থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

