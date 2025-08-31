বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর

বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষ হয়েছে। এসময় কয়েকটি মোটরসাইকেলসহ দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরের উপজেলা শহরে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, জেলা বিএনপির সভাপতি ডা. মইনুল হাসান সাদিকের অপসারণ দাবিতে সাদুল্লাপুরে বিএনপির একাংশের নেতাকর্মী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এসময় জেলা নেতা সাদিক, উপজেলা নেতা ছামছুল ও ছালাম সমর্থিত নেতাকর্মীরা লাঠি নিয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালালে সংসর্ঘের সূত্রপাত হয়।
ডা. সাদিকের অপসারণ চাওয়া বিক্ষোভকারীরা জানায়, বনগ্রাম ইউনিয়নে ওয়ার্ড কমিটি কাউন্সিল ছাড়াই অবৈধভাবে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ দোসরদের পুনর্বাসন করে পকেট কমিটি গঠনের পাঁয়তারা করে আসছে। এরই প্রতিবাদে ডা. মইনুল হাসান সাদিকের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ করা হয়। এসময় জেলা ডা. মইনুল হাসান সাদিক, উপজেলা নেতা ছামছুল হাসান ছামছুল ও ছালাম মিয়ার সমর্থিত নেতাকর্মীরা শাহিন আল পারভেজের নেতৃত্বে বিক্ষোভকারী ও সাংবাদিকের ওপর হামলা করে। এতে উভয়পক্ষের সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। একপর্যায়ে উপজেলা বিএনপির কার্যালয় ও কয়েকটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনবাহিনীর মাঠে নামে।
সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজউদ্দিন খন্দকার বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।
