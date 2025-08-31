দলিল লেখক হত্যা মামলায় স্ত্রীর যাবজ্জীবন, প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড

দলিল লেখক হত্যা মামলায় স্ত্রীর যাবজ্জীবন, প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মোশারফ হোসেন ভূইয়া (৪৫) নামে এক দলিল লেখক হত্যা মামলায় স্ত্রীকে যাবজ্জীবন ও তার পরকীয়া প্রেমিককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ৩য় আদালতের বিচারক মো. আমিনুল হক এই রায় ঘোষণা করেন। কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. কাইউম খান এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর এলাকার মৃত আব্দুল আজিজের মেয়ে ও মোশারফ হোসেন ভূইয়ার স্ত্রী মোসা. শাহিনুর আক্তার (৩৭) এবং তার পরকীয়া প্রেমিক কাঁচপুর এলাকার মৃত আবুল হাসেমের ছেলে মো. রিপন মিয়া (৪১)। এদের মধ্যে মোসা. শাহিনুর আক্তার পলাতক রয়েছে।
আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মো. নজরুল ইসলাম মাসুম বলেন, ২০২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মোসা. শাহিনুর আক্তার তার পরকীয়া প্রেমিক মো. রিপন মিয়াকে নিয়ে স্বামী মোশারফ হোসেন ভূইয়াকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে অজ্ঞান করে বাথরুমে নিয়ে পানিতে চুবিয়ে হত্যা করেন। সেইসঙ্গে তারা ঘটনাটি ডাকাতি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।
তিনি আরও বলেন, কিন্তু পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ডাকাতির কোনো আলামত পায়নি। পরবর্তীতে এই ঘটনায় মোশারফ হোসেন ভূইয়ার বড় ভাই মো. সোলায়মান ভূইয়া মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় বিচার কার্যক্রম শেষে আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এফএ/জেআইএম