শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ ছাত্র গ্রেফতার

শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ ছাত্র গ্রেফতার
ঢাকার আশুলিয়ায় শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় গণবিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় আশুলিয়ার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এর আগে মঙ্গলবার রাতে বাদী হয়ে আশুলিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী।
গ্রেফতাররা হলেন- গণবিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী দেলোয়ার ভূইয়া, তাজুল ইসলাম তাজ, শ্রাবণ শাহা ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অন্তু দেওয়ান। অন্তু দেওয়ান গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি ইয়াছিন আল মৃদুল দেওয়ানের চাচাতো ভাই বলে জানা গেছে।
পুলিশ জানায়, গত ৭ এপ্রিল বেলা ১১ টার দিকে পিকনিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে ভুক্তভোগীকে আশুলিয়ার ফুলেরটেক এলাকায় নিয়ে যান অভিযুক্তরা। পথে কোমল পানীয়র সঙ্গে চেতনানাশক ওষুধ খাওয়ানোর কিছুক্ষণ পরে অচেতন হয়ে যান ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী। পরে বিকেল ৫টার দিকে জ্ঞান ফিরলে ফুলের টেকের একটি কলোনিতে আসামিদের ম্যাচে নিজেকে দেখেন ভুক্তভোগী এবং বুঝতে পারেন তার সঙ্গে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করেছেন। এরপর তিনি চিৎকার শুরু করলে আসামিরা ধারণকৃত ভিডিও ও অশ্লীল ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে ভাইরাল করে দেওয়াসহ এসিড দিয়ে মুখ ঝলসে দেওয়ার হুমকি দেন। ঘটনার পর থেকে জিম্মি করে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে একাধিক ধাপে মোট ৯৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন গ্রেফতাররা।
পরে ভুক্তভোগী ওই শিক্ষার্থী আশুলিয়া থানায় মামলা করলে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।
আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান বলেন, চারজনের নাম উল্লেখ করে আশুলিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী। মামলা দায়েরের পর আসামিদের গ্রেফতার করা হয়েছে।
মাহফুজুর রহমান নিপু/ইএ