কুমারখালীতে ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুমারখালীতে ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সার বিক্রি না করে অবৈধভাবে মজুত, মেয়াদোত্তীর্ণ কৃষি ওষুধ বিক্রি, লাইসেন্স না থাকা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চাল, ডাল তেল সংরক্ষণ করার অপরাধে তিন ব্যবসায়ীকে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার ( ৩ ডিসেম্বর) বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের পান্টি বাজার ও পূর্বাশা ক্লাব অভিযান চালিয়ে উপজেলা প্রশাসন এই জরিমানা করে।
কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিজয় কুমার জোয়ার্দার। আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করে থানা পুলিশ ও সহকারী কমিশনার কার্যালয়ের স্টাফরা।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, অতিরিক্ত সার মজুত করায় পান্টি ইউনিয়নের বিসিআইসি সার ডিলার পলাশ এন্টার প্রাইজের মালিক পলাশ মাহমুদকে ৪০ হাজার টাকা, মেয়াদোত্তীর্ণ কৃষি ওষুধ বিক্রি করায় পূর্বাশা ক্লাব মোড়ের সাব ডিলার সাব্বির ট্রেডার্সের মালিক সাব্বির হোসেনকে ২০ হাজার টাকা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চাল, ডাল ও তেল সংরক্ষণ করায় পান্টি বাজারের মতিয়ার রহমান রাইস মিলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিজয় কুমার জোয়ার্দার রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, জনস্বার্থে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আল-মামুন সাগর/ইএ