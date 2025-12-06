কনসার্টে দর্শকদের অনুদান, চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা পেল বায়েজিদ

কনসার্টে দর্শকদের অনুদান, চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা পেল বায়েজিদ
১০ বছরের অসুস্থ শিশু বায়েজিদের চিকিৎসার জন্য কনসার্টের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেছে একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা। দিনমজুর বাবার পক্ষে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়লে বায়েজিদের হাঁটা বন্ধ হয়ে যায়। পরে ‘গুড নেইবারস বাংলাদেশ’-এর সহায়তায় চিকিৎসা পেতে শুরু করে শিশুটি।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কুয়াকাটা সৈকতের পর্যটন পার্ক মাঠে বায়েজিদের চিকিৎসার অর্থ সংগ্রহে কনসার্টের আয়োজন করে সংস্থাটি। কনসার্টে স্থানীয়, পর্যটক এবং সংস্থাটির প্রতিনিধিরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।
বায়েজিদ পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের বাসিন্দা চানমিয়া-শিরিন দম্পতির সন্তান।
জানা গেছে, সবার সহযোগিতায় প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান পায় বায়েজিদ। পরে আরও বিশ হাজার টাকা যোগ করে সংস্থাটি পঞ্চাশ হাজার টাকার তুলে বায়েজিদের মায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাউছার হামিদ।
বায়েজিদ মা শিরিন আক্তার জানায়, বাম পায়ে আঘাত লেগে গোড়ালি ভেঙে আমার ছেলে অসুস্থ পড়ে। কিন্তু অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছিলাম না। সন্তানের অসুস্থতার চেয়ে মায়ের কাছ আর কিছু কষ্টের থাকতে পারে না। তাই আজকে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ‘গুড নেইবারস’কে ধন্যবাদ দিয়ে সবার কাছে ছেলের জন্য দোয়া চান তিনি।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাউছার হামিদ বলেন, সমাজের এমন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য গুড নেইবারসকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা সবাই যদি এরকম অসহায়, দুস্থদের পাশে দাঁড়াই, তাহলে বায়েজিদরা সুস্থ হয়ে একসময় এ দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে।
