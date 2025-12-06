  2. দেশজুড়ে

সিলেটে জামায়াতসহ সমমনা ৮ দলের বিভাগীয় সমাবেশ আজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ১০:৪৬ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটে জামায়াতসহ সমমনা ৮ দলের বিভাগীয় সমাবেশ আজ

জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনরত সমমনা আট দলের সিলেট বিভাগীয় সমাবেশ আজ। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা মাঠে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগের ৪১ উপজেলার নেতাকর্মী ও সমর্থকরা সমাবেশে আসবেন বলে জানিয়েছে আয়োজক কমিটি।

এদিকে সমাবেশে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। সমাবেশকে ঘিরে জোটের লিয়াজোঁ কমিটি ও স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ–উদ্দীপনা বিরাজ করছে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করবেন খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আমির মাওলানা আবদুল বাছিত আজাদ। সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান কেন্দ্রীয় আমির ডা. শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম (চরমোনাই পীর), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক, নেজামে ইসলাম পার্টির আমির মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী, খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ-সভাপতি ও মুখপাত্র রাশেদ প্রধান ও বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট পার্টির সভাপতি অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম চাঁন।

লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়ক ও সিলেট মহানগর জামায়াতের আমির মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বলেন, সমাবেশে লাখো মানুষের সমাগম ঘটবে। আট দলের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য রাখবেন। সিলেট বিভাগের প্রতিটি উপজেলার নেতাকর্মীরা সমাবেশে যোগ দিবেন।

এদিকে সমাবেশকে সফল করতে সিলেট নগরীতে একাধিক সভা-সমাবেশ ও প্রচার মিছিল করেছেন আট দলের নেতাকর্মীরা। এছাড়াও সিলেট বিভাগের প্রতিটি উপজেলায় প্রচার মিছিল, লিফলেট বিতরণসহ পৃথক কর্মসূচি পালন করেছেন আয়োজকরা।


আহমেদ জামিল/এফএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।