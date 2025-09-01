  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুরে মাদক মামলায় চারজনের যাবজ্জীবন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মেহেরপুর
প্রকাশিত: ০৪:২৭ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মেহেরপুরে মাদক মামলায় চারজনের যাবজ্জীবন

মাদক মামলায় চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এস এম নাসিম রেজা এ রায় দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হচ্ছে- গাংনী উপজেলার করমদি মধ্যপাড়া গ্রামের মোখলেছ আলীর ছেলে জুয়েল, একই গ্রামের সাবেদ আলীর ছেলে স্বপন আলী, আইয়ুব আলীর ছেলে আবেদ এবং জামিরুলের ছেলে টিপু। এদের মধ্যে জুয়েল পলাতক।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের আকবপুর নামক স্থানে একটি ট্রাক (যার নং- কুষ্টিয়া-ট-১১-২০০৯) তল্লাশি চালিয়ে ৪৬০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ। এসময় স্বপন, আবেদ আলী এবং টিপুকে আটক করা হলেও পালিয়ে যায় পাচারকারী জুয়েল।

বাদী-বিবাদীদের আইনজীবীর যুক্তিতর্ক ও আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আদালত স্বপন আলী, আবেদ আলী, জুয়েল হোসেন এবং টিপু মিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেন। জুয়েল হোসেন পলাতক থাকায় তার আটকের দিন থেকে সাজা শুরু হবে।

আসিফ ইকবাল/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।