  2. দেশজুড়ে

আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের নিবন্ধন বাতিল করতে হবে: গণঅধিকার পরিষদ নেতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ০৪:৩২ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের প্রত্যেকটির নিবন্ধন বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন দিনাজপুর গণঅধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি শফিকুল ইসলাম।

তিনি বলেন, ‘যদি রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু জেলখানায় থাকতে পারে, তাহলে জিএম কাদের এখনো বহাল তবিয়তে কীভাবে ঘুরে বেড়ায়? জিএম কাদেরকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে। আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের প্রত্যেকটির নিবন্ধন বাতিল করতে হবে। যাতে এরা বাংলার মাটিতে আর রাজনীতি করতে না পারে।’

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে যাওয়ার সময় এসব কথা বলেন শফিকুল ইসলাম।

এসময় গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজমসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দলীয় সূত্র জানায়, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে শনিবার (৩০ আগস্ট) বিক্ষোভ মিছিল বের করেন দিনাজপুরের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি জাতীয় পাটির অফিস অভিমুখে যাওয়ার সময় পুলিশ বাধা দেয়। এসময় আহত হন শফিকুল ইসলাম। পরে তাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভতি করা হয়।

এমদাদুল হক মিলন/এসআর/জিকেএস

