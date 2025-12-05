  2. দেশজুড়ে

সমাবেশে ‘আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম’ গাইলেন সাদিক কায়েম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সমাবেশে ‘আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম’ গাইলেন সাদিক কায়েম
মঞ্চে শাহ আব্দুল করিমের গানটি গেয়ে শোনান ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম

‘আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম, আমরা আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম’—মঞ্চে শাহ আব্দুল করিমের এই গানটি গেয়ে শোনালেন ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে দিরাই উপজেলা পয়েন্টে যুব গণসমাবেশে প্রধান বক্তার অতিথির হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয়ে গানটি গেয়ে শোনান তিনি। গান শেষে ভিপিকে হাততালি দিয়ে সেখানে থাকা হাজারো মানুষ তাকে ধন্যবাদ জানান।

পরে ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম তার বক্তব্যে বলেন, ‘আমরা আশা করি জাতীয় নির্বাচন নির্ধারিত সময়েই হবে। দেশের সব মানুষ চায় একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন।’

তিনি আরও বলেন, ‘গত ১৬ বছর দেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। জুলাই বিপ্লবের পর দেশের মানুষ তাকিয়ে আছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। তারা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করে একটি সুন্দর দেশ গড়তে চান।’

গণসমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিশির মনির, ডাকসুর সদস্য সর্ব মিত্র চাকমা ও শাহীনুর রহমান।

লিপসন আহমেদ/এসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।