খাদ্যবান্ধব চাল খোলা বাজারে বিক্রি, বিএনপি নেতা গ্রেফতার
নোয়াখালীর কবিরহাটে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তিন বস্তা চাল খোলা বাজারে বিক্রির অভিযোগে ওজি উল্যাহ (৬০) নামে এক বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কবিরহাট পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষবাগ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ওজি উল্লাহ কবিরহাট উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক। তিনি ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জগদানন্দ গ্রামের মৃত দুধা মিয়ার ছেলে। তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে হওয়া মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বিষয়টি জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, উপজেলা খাদ্য অফিসের উপ-খাদ্য পরিদর্শক মো. ছালেহ উদ্দিনের অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়। সেই মামলার আসামি ওজি উল্যাহকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তিনবস্তা চাল খোলা বাজারে বিক্রির সময় হাতেনাতে আটক করেন স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন সেখান থেকে আরও ৪৩ বস্তা চাল জব্দ করেন।
উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক তারেক মো. মোরশেদ জাগো নিউজকে বলেন, ডিলার ওজি উল্যাহ খাদ্য অফিসকে না জানিয়ে গোডাউন পরিবর্তন করেছেন। তবে উদ্ধার করা ৪৩ বস্তা চাল স্টকের সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু বাজারে বিক্রি করা তিন বস্তা চাল কোথা থেকে এলো তা বের করতে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আদালতের পরিদর্শক (কোর্ট ইন্সপেক্টর) মো. শহিদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, আসামি ওজি উল্যাহকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।
ইকবাল হোসেন মজনু/এমএন/এএসএম