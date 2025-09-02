গাজীপুরে সওজের উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবসায়ীদের হামলা

গাজীপুরে সওজের উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবসায়ীদের হামলা
গাজীপুরের শ্রীপুরে সড়ক ও জনপথের (সওজ) জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদ অভিযানে হামলা চালিয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শ্রীপুর পৌরসভার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বেড়াইদেরচালার ১ নম্বর সিএন্ডবি বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, বেলা সাড়ে ১১টা থেকে সওজ মহাসড়কের পূর্ব পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। উচ্ছেদ শুরু হওয়ার দুই ঘণ্টা পর দুপুর দেড়টার দিকে স্থানীয় আজিজুল ইসলামের নেতৃত্বে ব্যবসায়ীর সওজের সার্ভেয়ার রবিউল ইসলামের ওপর হামলা করে। এতেতিনি আহত হন। এসময় ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও হামলাকারীদের ফেরাতে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।
স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, আজিজুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে সওজের জায়গা দখল করে বিভিন্ন স্থাপনা ও দোকানপাট নির্মাণ করে ব্যবসায়ীদের কাছে ভাড়া দিয়ে আসছেন। এতে করে মহাসড়কের যানবাহন চলাচল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে সওজ এ উচ্ছেদ অভিযান চালায়।
গাজীপুর জেলা সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শরিফুল ইসলামের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, হামলার সময় আমি অপর পাশে উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছি। আমাদের সহকর্মী আহত সার্ভেয়ারের সঙ্গে কথা বলে হামলার ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব। সার্ভেয়ারের ওপর ব্যবসায়ীদের হামলার পর উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রয়েছে।
