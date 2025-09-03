খুলনায় জাপার অফিস ফের ভাঙচুর

খুলনায় জাপার অফিস ফের ভাঙচুর
নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে খুলনার ডাকবাংলো মোড়ে অবস্থিত জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর করেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সমবেত হয়ে এ হামলা চালান তারা।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে হামলা চালানো হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে জাতীয় পার্টির অফিসের সামনে আসেন। এসময় বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা অফিসের সাইনবোর্ড ভাঙচুর ও জিএম কাদেরের কুশপুতুল দাহ করেন।
খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানোয়ার হোসাইন মাসুম বলেন, এ ঘটনায় ডাকবাংলো এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে আমরা সতর্ক রয়েছি।
আরিফুর রহমান/এসআর/এমএস