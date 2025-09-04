  2. দেশজুড়ে

বেলাল-ই-বাকী ইদ্রিশী

নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে একটি দল পিআর নির্বাচন দাবি করছে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে একটি দল পিআর নির্বাচন দাবি করছে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ব্যবসায়ী বেলাল-ই-বাকী ইদ্রিশী বলেন, ‘নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত ও নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে একটি নির্দিষ্ট দল পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দাবি করছে। এটি একটি অযৌক্তিক দাবি। এসব দাবি সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।’

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে আনন্দ র‍্যালি ও মোটরসাইকেল শোডাউন উদ্বোধনকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বেলাল-ই-বাকী ইদ্রিশী বলেন, ‘দলটি নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের সঙ্গে আঁতাত করেছেন। তারা জনগণের শত্রু হিসেবে পরিচিত আওয়ামী লীগের সঙ্গেও আঁতাত করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করেছেন। এখন তারা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দাবি করছে।’

তিনি বলেন, ‘জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন চায়। এটি আমাদের দেশে প্রচলিত একটি প্রথা। অতীতেও কারচুপি করে সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যাহত করা হয়েছে। নির্বাচনের নামে প্রহসন করে একটি ফ্যাসিস্ট সরকার দেশ শাসন করেছে ১৫ বছর। সে ফ্যাসিস্ট দোসররা আবারও এ নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্য আজ পিআর পদ্ধতির কথা বলছে। এটি জনগণের সঙ্গে প্রচারণা।’

বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘জনগণ ভোট যাকে খুশি তাকে দেবে। যারা পিআর দাবি করছে তারা দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। আপনারা দেখেছেন, কখনো বিএনপির সঙ্গে এবং কখনো ফ্যাসিস্ট সরকার আওয়ামী লীগের সাথে আঁতাত করেছে দলটি। কেবল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তাদের এসব আয়োজন। জনগণের প্রকৃত সমর্থন থাকলে তারা পিআর পদ্ধতির নির্বাচন দাবি করতেন না।’

এসময় শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মোটরসাইকেলসহ আনন্দ র‍্যালিতে অংশ নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।

সোহান মাহমুদ/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।