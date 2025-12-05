এখন কেমন আছেন শুভ
রাজশাহীতে কয়েক দিন ধরেই নতুন সিনেমার শুটিং করছেন জনপ্রিয় নায়ক আরিফিন শুভ। ‘মালিক’ নামের এই ছবিটি নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও টিম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে। এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ছবির শুটিংয়ের নানা দৃশ্য।
এর মাঝেই শুটিং সেট থেকে আসে দুঃসংবাদ-অ্যাকশন দৃশ্যে দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হন আরিফিন শুভ।
শুটিং ইউনিট সূত্রে জানা গেছে, একটি দৃশ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে শুভর শরীরের নিচের অংশে আগুন জ্বলার কথা ছিল। সব প্রস্তুতি ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু ক্যামেরা চালু হতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। হঠাৎ আগুন ধরে যায় শুভর পায়ে, মুহূর্তেই শিখা উঁচু হয়ে ওঠে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন লাগার পর শুভ প্রথমে নিজেই নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুন থামছিল না। তীব্র তাপে ভারসাম্য হারিয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এরপরই ইউনিট সদস্যরা ছুটে এসে আগুন নেভান।
আহত হওয়ার পর শুভকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। তার পায়ে দগ্ধচিহ্ন ও ক্ষত তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর পরিচালক সাইফ চন্দন শুটিং বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেও শুভ পিছু হটতে চাননি। পায়ে ব্যথা নিয়েই আবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান তিনি। কাজ শেষ করেই থামতে চান এই তারকা।
সূত্র জানায়, এখন আগের চেয়ে বেশ ভালো আছেন আরিফিন শুভ। চলতি মাসের শেষ পর্যন্ত টানা শুটিং শেষ করে ঢাকায় ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে।
সিনেমাটি আসন্ন ঈদুল ফিতরে মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে নির্মাণ হচ্ছে। এখানে আরিফিন শুভর বিপরীতে অভিনয় করছেন বিদ্যা সিনহা মিম।
