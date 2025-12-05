  2. লাইফস্টাইল

প্রাকৃতিক উপায়ে ওপেন পোরস কমান, ত্বককে উজ্জ্বল রাখুন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৫ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রাকৃতিক উপায়ে ওপেন পোরস কমান, ত্বককে উজ্জ্বল রাখুন

আমাদের ত্বকে রোমকূপ আছে, যা ঘাম বের হতে সাহায্য করে। এগুলো ত্বকের তাপমাত্রা এবং তেলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণেও কাজ করে। কিন্তু কখনো কখনো রোমকূপ বড় হয়ে গর্তের মতো দেখা দেয়, যাকে আমরা ‘ওপেন পোরস’ বলি। মেকআপ দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে রাখা যায় না।

অনেকেই ওপেন পোরস কমাতে অ্যাসট্রিঞ্জেন্ট টোনার বা অ্যালকোহলযুক্ত টোনার ব্যবহার করে। দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, পিএইচ ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং সংবেদনশীল ত্বকের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কেউ কেউ খরচ করে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করিয়ে থাকেন, কিন্তু সবসময় তা নিরাপদ নয়।

কেন পোরস হয়
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের ইলাস্টিন এবং কোলাজেন দুর্বল হয়ে যায়, ফলে রোমকূপ আরও স্পষ্ট দেখা দেয়। এর পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ সূর্যের আলোতে থাকা, ত্বকের সঠিক যত্ন না নেওয়া, অতিরিক্ত তেলতেলে ত্বক-সবই ওপেন পোরসের কারণ হতে পারে। হরমোনজনিত সমস্যা, জিনগত কারণ, ভিটামিন এ-র অভাব বা বয়সজনিত কারণে ত্বকের ঠিক হওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে ত্বকে ওপেন পোরস দেখা দিতে পারে। ওপেন পোরস থাকলে ত্বক অনুজ্জ্বল দেখায় এবং মুখে বয়সের ছাপ পড়ে।

কিন্তু ঘরোয়া উপায়েও এই সমস্যা কমানো সম্ভব। একটি মাত্র টমেটো ব্যবহার করেও ওপেন পোরস কমানো যায়। টমেটোতে আছে প্রাকৃতিক অ্যাসিড, পটাসিয়াম ও ভিটামিন সি, যা ত্বক পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। এছাড়াও ব্ল্যাকহেড এবং হোয়াইটহেড দূর করতেও এটি কার্যকর। এতে থাকা প্রাকৃতিক অ্যাসট্রিঞ্জেন্ট ত্বককে ক্ষতি করে না, বরং ময়েশ্চার ধরে রাখে এবং ত্বককে সুস্থ রাখে।

প্রাকৃতিক উপায়ে ওপেন পোরস কমান, ত্বককে উজ্জ্বল রাখুন

কীভাবে ব্যবহার করবেন
১. টমেটো ব্যবহার করার জন্য প্রথমে একটি টমেটো স্লাইস করুন। এরপর স্লাইসটি নিয়ে ৫ মিনিট ধরে সার্কুলার মুভমেন্টে ত্বকে হালকাভাবে ঘষুন। এরপর সেই স্লাইসটি ত্বকের ওপরে রেখে দিন প্রায় ১৫ মিনিট। শেষমেশ পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে ওপেন পোরস কমাতে সাহায্য করবে।

২. ১ টেবিল চামচ টমেটোর পেস্টের সঙ্গে ২-৪ ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি তুলার সাহায্যে ত্বকে হালকাভাবে মাসাজ করুন। ১০ মিনিট রেখে দিন, তারপর উষ্ণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। শেষে ত্বকের ধরন অনুযায়ী ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। এতে ত্বক পরিষ্কার, সতেজ ও উজ্জ্বল থাকবে।

৩. প্রথমে ব্লেন্ডারে টমেটো দিয়ে ভালোভাবে পেস্ট তৈরি করুন। এতে এক চিমটি হলুদ গুঁড়া এবং এক ফোঁটা মধু মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। এরপর ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করে টমেটোর পেস্টটি ২০ মিনিট মুখে মেখে রেখে দিন। তারপর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে তিন দিন এই প্যাক ব্যবহার করলে ওপেন পোরস অনেকটাই সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে।

সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, মায়ো ক্লিনিক ও অন্যান্য

আরও পড়ুন
গোসলের আগে যে প্যাক আপনার ত্বককে রাখবে সতেজ
ত্বক সতেজ ও উজ্জ্বল রাখার ঘরোয়া উপায়

এসএকেওয়াই/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

রূপচর্চায় লবণের রহস্য, জানলে অবাক হবেন

রূপচর্চায় লবণের রহস্য, জানলে অবাক হবেন

ঘরোয়া উপায়ে ঠোঁট গোলাপি রাখবেন যেভাবে

ঘরোয়া উপায়ে ঠোঁট গোলাপি রাখবেন যেভাবে

বাদামে দূর হবে ত্বকের কালো দাগ

বাদামে দূর হবে ত্বকের কালো দাগ