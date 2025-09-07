এনসিপি অন্তর্বর্তী সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট: হারুনুর রশিদ
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশিদ বলেছেন,
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলটি অন্তর্বর্তী সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট। তাদের সব ধরনের সহায়তা করছে সরকার।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারোঘরিরা দৃষ্টিনন্দন পার্কে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশে এ মন্তব্য করেন তিনি।
হারুনুর রশিদ বলেন, ‘এনসিপির যে কোনো স্থানে যে কোনো কার্যক্রম দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা অন্তর্বর্তী সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট। সরকারের পক্ষ থেকে দলটিকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এটি মোটেও কাম্য নয়।’
জামায়াতে ইসলামী প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১ সালে সরাসরি স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। তারা আজ বাংলাদেশের ক্ষমতা হাতে চায়। এজন্য তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে। এটির মধ্যে একটি পিআর পদ্ধতির নির্বাচন। আসলে জামায়াতে ইসলামী এখনো গুজব প্রচারেই ব্যস্ত। তারা বিভিন্ন ধরনের ফেসবুক ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে লিপ্ত। তাদের বাংলাদেশের মানুষ পছন্দ করে না।’
তিনি বলেন, ‘দেশের মানুষ এখনো বিএনপিকে পছন্দ করেন। এখন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বেশিরভাগ আসনে বিএনপিতা নেতারা বিজয়ী হবে। এটি মেনে নিতে পারছে না জামায়াতে ইসলাম। এদিক চিন্তা করে তারা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাইছে।’
