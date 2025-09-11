  2. দেশজুড়ে

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানাকে আধুনিকায়ন করা হবে

প্রকাশিত: ০৭:৪৬ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন বলেছেন, ‘দেশের বৃহত্তম সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রেলপরিবহন ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করতো এ কারখানা সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এজন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।’

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কারখানা পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘এ কারখানায় শুধু কোচ সংস্কার নয়, নতুন কোচ তৈরির সম্ভাবনাও রয়েছে। ইতোমধ্যে কারখানার মধ্যে আরেকটি উপকারখানা নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। যা বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে। এ প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে নতুন করে কোচ অ্যাসেম্বল করা হবে।’

শেখ মইনউদ্দিন বলেন, ‘এ কারখানায় মাত্র ২৫ শতাংশ জনবল নিয়ে ভালো আউটার্ন দিচ্ছে। দক্ষ জনবল নিয়োগ দিলে এর সক্ষমতা আরও বাড়বে।’

এ সময় বাংলাদেশ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাকিল আহমেদ, রেলওয়ের মহাপরিচালক আফজাল হোসেন, চট্টগ্রাম পূর্ব মহাব্যবস্থাপক সুবক্তগীন, রাজশাহী অঞ্চলের প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী সাদেকুর রহমান, রেলওয়ে কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক শাহ সুফি নুর মোহাম্মদসহ রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

