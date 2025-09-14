ফরিদপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব বহিষ্কার
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ফরিদপুর মহানগর শাখার সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান সবুজকে দলের সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের দপ্তর সম্পাদক কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুনের স্বাক্ষর করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মাহফুজুর রহমান সবুজকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এস এম জিলানী এবং সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। এছাড়াও বিজ্ঞপ্তিতে দলের নেতাকর্মীদের তার সঙ্গে কোনোপ্রকার যোগাযোগ না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সৈকত হাসান জানান, মাহফুজুর রহমান অস্ত্রসহ গ্রেফতার হয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের কমিটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়। দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মাহফুজুর রহমান সবুজকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পেরেছি।
