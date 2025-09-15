আত্রাইয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মিলনমেলা ও পরিচিতি সভা

আত্রাইয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মিলনমেলা ও পরিচিতি সভা
নওগাঁর আত্রাইয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মিলনমেলা ও নতুন আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডের আয়োজনে এ মতবিনিময় ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এতে উপজেলার সব জীবিত ও মৃত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই নতুন কমিটির সদস্যদের ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সদস্যরা।
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আত্রাই উপজেলা কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান প্রামানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নূরে আলম সিদ্দিক।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন নওগাঁ জেলা ইউনিট কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা এসএম সিরাজুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আফিল উদ্দিন, আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল রানাসহ অন্যরা।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ও বীরত্বের কথা জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাদের অর্জনকে সমুন্নত রাখতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
আরমান হোসেন রুমন/এসআর/এমএস