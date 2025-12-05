বেঙ্গালুরুর নাইটক্লাবে আবারও বিতর্কে আরিয়ান খান

বেঙ্গালুরুর নাইটক্লাবে আবারও বিতর্কে আরিয়ান খান
মাদককাণ্ডে জড়িয়ে ২০২১ সালে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান। সেই অধ্যায় কাটিয়ে পরিচালক হিসেবে বলিউডে নতুন পথচলা শুরু করলেও পিছু ছাড়ছে না বিতর্ক। আবারও এক নাইটক্লাব-ভিডিওকে কেন্দ্র করে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন বাদশাপুত্র।
ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৮ নভেম্বর বেঙ্গালুরুর একটি অভিজাত নাইটক্লাবে। বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে হাজির হয়েছিলেন আরিয়ান। তার সঙ্গে ছিলেন কর্নাটকের মন্ত্রী জমির আহমেদের ছেলে জায়েদ খান এবং স্থানীয় বিধায়ক এনএ হ্যারিসের পুত্র মোহাম্মদ নালাপদ। উপস্থিত অতিথিরা আরিয়ানকে দেখে উত্তেজনায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে তিনি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিচে থাকা জনতার উদ্দেশে মধ্যমা প্রদর্শন করেন-এমনটাই দেখা যায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে।
ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। বেঙ্গালুরুর অনেক বাসিন্দা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্থানীয় অশোকনগর থানাকে ট্যাগ করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন।
এদিকে ঘটনাটি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে তারা। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে নাইটক্লাবের ম্যানেজারকেও। কোন পরিস্থিতিতে আরিয়ান এমন আচরণ করলেন-তা জানতেই পুলিশের এই অনুসন্ধান।
তবে এখন পর্যন্ত আরিয়ানের বিরুদ্ধে কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবুও সোশ্যালমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় যেভাবে বইছে, তাতে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।
