কক্সবাজারে এনসিপির ৪৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন

কক্সবাজারে এনসিপির ৪৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কক্সবাজার জেলা আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক আখতার আলমকে আহ্বায়ক এবং মুহাম্মদ ওমর ফারুককে সদস্য সচিব করে আগামী ৬ মাসের জন্য ৪৯ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি অনুমোদন করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন এবং মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ স্বাক্ষরিত পত্রে এই কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়।
কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক খালিদ বিন সাঈদ, যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আবছার সিকদার, মো. তারেক ইকবাল, মিজানুর রহমান মিল্কি, অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, রাশেদুল আরাফাত, নূরসী ইসলাম, শফিকুল ইসলাম এবং তানিয়া কাশেম।
এছাড়া সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব পদে লায়ন মো. রিদোয়ান শরীফ এবং যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে আখতার হোসাইন, সিরাজুল হক নিজামী, অ্যাডভোকেট রবিউল ইসলাম, নাজমুল হাসান ও আমিনুল হককে মনোনীত করা হয়েছে।
রাইয়ান কাসেমকে সাংগঠনিক সম্পাদক আর যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাঈদ আনোয়ার স্বাধীন, আব্দুল মোমেন খাঁন, মাহবুব আলম, খাইরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আ.ন.ম. এনায়েত উল্লাহ, মো. রফিকুল ইসলাম, তাশদীদুর রেজা চৌধুরী, আরিয়ান খান ফারাবি, নওশাবা সিয়াম, শরীফে নেওয়াজ এবং সাকিয়া সুলতানা সাকি।
দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন মুহাম্মদ হোসাইন। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মাসউদ সিদ্দিক। প্রচার সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন সাইফুল ইসলাম বাপ্পা এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন এড. মুবিনুল হক জুশেদ।
এছাড়াও সদস্য হিসেবে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার সেলিম রেজা, বজল আহমদ শুভ, ইয়াসির আল আমিন, আবছার কামাল, হেফাজত উল্লাহ, মো. আলাউদ্দিন, শাহাদাত হোসাইন আবির, সোহানুর রহমান সোহেল, আব্দুল্লাহ সউদ, তারেক আজিজ, কামাল হোসেন, মুহাম্মদ মোবারক, হুররামুল ইসলাম, শাহাদাত হোসাইন, আবুল হাশেম এবং আল জুবাইয়েত হাসান।
দায়িত্ব পাওয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় আখতার আলম বলেন, ঘুস-দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি মুক্ত কক্সবাজার দেখতে কমিটির সবাইকে সঙ্গে নিয়ে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হবে। আমরা সবার সহযোগিতা কামনা করছি।
সায়ীদ আলমগীর/কেএইচকে/এমএস