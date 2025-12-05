ফরিদপুর
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চারজনের মধ্যে একই পরিবারের ৩ জন
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় দ্রুতগতির একটি বাসের চাপায় একই পরিবারের তিনজনসহ অটোরিকশার চার যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও চারজন।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল মহাসড়কের পূর্ব শদরদী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাঙ্গা উপজেলা সদর থেকে টেকেরহাটগামী একটি অটোরিকশা চুমুরদী ইউনিয়নের দিকে যাচ্ছিল। অটোরিকশাটি পূর্ব কৌডুবী-সদরদী এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির বাস সরাসরি অটোরিকশাটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চারজন মারা যান।
নিহতদের মধ্যে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার চুমুরদী ইউনিয়নের পূর্ব সদরদী গ্রামের রহমান শিকদারের পরিবারের তিনজন রয়েছেন।
নিহতরা হলেন একই পরিবারের নুরনাহার বেগম (৪৫), তার মেয়ে রিমু আক্তার (২২) ও নাতনি রায়ান (৩)। তারা ভাঙ্গা উপজেলা সদর বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। নিহত অপর ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর।
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন বলেন, আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে তিনজনের পরিচয় মিলেছে। তারা একই পরিবারের। অপর ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।
