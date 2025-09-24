তিস্তায় অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধে অভিযান

তিস্তায় অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধে অভিযান
নীলফামারীর তিস্তা নদীতে অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) তিন ঘণ্টাব্যাপী উপজেলার তিস্তার ডালিয়া পয়েন্টে এ অভিযান চালানো হয়।
এ সময় পাথর উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত ১৩টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা বিনষ্টসহ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ জব্দ করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ইমরানুজ্জামান ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রওশন কবির। অভিযানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ও পুলিশের একটি চৌকস দল সহযোগিতা করেন।
এ বিষয়ে ডিমলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ ইমরানুজ্জামান বলেন, তিস্তা নদী থেকে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
