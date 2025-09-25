লালপুরে সাপের ছোবলে যুবকের মৃত্যু
নাটোরের লালপুরে সাপের ছোবলে মিঠুন চন্দ্র (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের হাশিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মিঠুন চন্দ্র ওই গ্রামের সত্যেন চন্দ্রের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে বাড়ির পাশে খড়ের গাদায় খড় বের করার সময় হঠাৎ একটি বিষধর সাপ তাকে ছোবল দেয়। পরে স্বজনরা দ্রুত উদ্ধার করে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
আরবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোখলেসুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা।
